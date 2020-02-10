Прокурор запросил 16 лет колонии для участника «дела Шакро Молодого» Дрыманова

Обвинение запросило штраф и 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима для участника «дела Шакро Молодого» экс-начальника столичного главка Следственного комитета России генерала Александра Дрыманова.

Отметим, размер запрошенного прокурором штрафа составил 196 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Дрыманова Андрей Гривцов.

Напомним, экс-начальник столичного главка СК РФ был арестован в июле 2018 года по подозрению в участии в деле о коррупции. Благодаря показаниям главного обвиняемого генерал-майора Дениса Никандрова, оперативникам ФСБ удалось установить, что он вместе с тремя высокопоставленными офицерами ведомства брал взятки за освобождение из СИЗО преступного авторитета. Посредником в этом выступал знакомый Захария Калашова, известного в преступных кругах как Шакро Молодой.