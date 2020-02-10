Москвича задержали за «приступ» коронавируса в метро

В Москве против пранкеров, которые устроили в метро розыгрыш, притворившись заболевшими коронавирусом, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что инцидент произошел в вагоне поезда во время перегона между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года» 2 февраля - один из пассажиров упал на пол и стал имитировать приступ. Его сообщники при этом выкрикивали фразы о наличии у молодого человека коронавируса.

«В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов. Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ», - говорится в сообщении на сайте МВД России.

Один из участников розыгрыша в дальнейшем был задержан. Сейчас полиция занимается поиском его сообщников.