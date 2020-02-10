СК возбудил уголовное дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами на Пхукете

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами на Пхукете. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с российскими гражданами в Королевстве Таиланд, на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», - говорится на официальном сайте СК РФ.

Трагедия произошла сегодня утром на восточном побережье острова Пхукет. В результате лобового столкновения двух скоростных катеров, более 20 человек получили травмы различной степени тяжести, двое детей погибли.

В настоящее время почти все госпитализированные в результате ЧП выписаны из больниц и доставлены в отели. Российские дипломаты находятся на связи с россиянами и оперативными службами Таиланда.