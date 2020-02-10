Мошенники придумали новую уловку для кражи денег с карт

Мошенники, которые похищают деньги со счетов россиян, придумали способ вызывать у потенциальных жертв больше доверия. Так, теперь они сообщают клиентам банков о получении заявления на закрытие счета, а затем предлагают «спасти» свои деньги.

В Центробанке заявили, что с новой схемой обмана уже знакомы.

«Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет», - рассказал «Известиям» замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.

Эксперты пояснили изданию, что эта схема опаснее предыдущих, так как, например, в случае закрытия отделения, звонок с запросом на дополнительную информацию может поступить из реального банка. Чтобы избежать хищения средств, россиянам по-прежнему советуют не передавать третьим лицам коды для подтверждения банковских операций из SMS-сообщений, CCV-код и срок действия карты. Подозрительный звонок лучше сбросить и перезвонить в кредитную организацию самому по номеру, указанному на официальном сайте.