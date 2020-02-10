Глава Минпромторга назвал несущественными проблемы с поставками китайских комплектующих из-за коронавируса

Российские предприятия не испытывают серьезных трудностей из-за перебоев с поставками китайских компонентов. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, отметив, что незначительные трудности, вызванные вспышкой коронавируса, все же есть.

«При этом мы не заинтересованы в ограничении кооперационных связей. Что касается масок (медицинских - ред.), мы обеспечили полностью российскими материалами и компонентами, поэтому резкой проблемы в части медицинских изделий нет, но при этом по другим отраслям по мере возникновения будем расшивать в ручном режиме каждую из обозначенных предприятием проблем», - цитирует РИА Новости заявление министра.

Рассуждая об отраслях экономики затронутых эпидемиологическим кризисом, Мантуров отметил машиностроение. Однако, перебои в поставках комплектующих связаны не с коронавирусом, а с тем, что на китайских предприятиях ограничивается сменность работы, добавил Мантуров.

«Там люди не в состоянии обеспечить выполнение всех заказов. Поэтому пока кардинально резких проблем не возникло, но по мере их появления будем находить альтернативных поставщиков и все-таки исходим из того, что инфекция будет локализована и кооперационные связи восстановятся», - заключил глава Минпромторга.

К этому часу число жертв коронавируса в Китае достигло 908 человек, заболевших более 40 тысяч. Вспышка опасного заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в многомиллионном городе Ухань провинции Хубэй. Помимо КНР, заболевшие есть в 24 других государствах, в том числе в России.