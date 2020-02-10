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Новак: «Северный поток-2» будет достроен вопреки сопротивлению США

Татьяна Немецкая
14:49 10.02.2020
Министр энергетики России считает, что беспрецедентное противодействие Соединенных Штатов и других стран не скажется на возведении и введении в эксплуатацию нового газопровода.
Новак: «Северный поток-2» будет достроен вопреки сопротивлению США
© Фото: Stefan-Sauer, Globallookpress

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен вопреки сопротивлению ряда стран и, в первую очередь, США. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в своей авторской статье, опубликованной в понедельник  журнале «Энергетическая политика».

Глава Минэнерго отметил, что «Северный поток-2» - максимально «прозрачный», предсказуемый и выгодный проект.  В нем, пишет Новак, заинтересована не только Россия, но и потребители в ЕС.  Наша страна, по мнению министра, благодаря новому трубопроводу оптимизирует поставки газа, а государства Центральной и Северной Европы смогут получать топливо при минимальном количестве посредников. Это скажется на надежности поставок и их стоимости.   

Проект «Севрерного потока - 2» предполагает строительство двух линий газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream. Против проекта активно выступает США, предлагающие ЕС перейти на поставки американского сжиженного газа. Возражают  также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию, Литву. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. США в декабре ввели санкции против «Северного потока-2», потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

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