Эксперт рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий МБИ Александр Щелканов в беседе со «Звездой» дал рекомендации владельцам банковских карт на случай, если они вдруг столкнутся с телефонными мошенниками. По словам эксперта, в случае возникновения подозрений лучше прервать беседу и самому перезвонить в банк.

«Ни в коем случае не переводить деньги никуда. Перезванивать на тот телефон, который есть на карте. Звоните в банк, в котором обслуживаетесь и уточняйте, был ли сделан звонок и в связи с чем. Мошенники могут использовать подмену номера телефона. Очень часто такими преступлениями занимаются бывшие сотрудники банков, которые умеют создать в беседе атмосферу доброжелательности и заботы о клиенте», - сказал специалист.

Щелканов также посоветовал не сообщать никому свои персональные данные, а в случае возникновения подозрений, что деньги все-таки могут быть украдены, блокировать карту.

Ранее стало известно, что мошенники, которые похищают деньги со счетов россиян, придумали способ вызывать у потенциальных жертв больше доверия. Так, теперь они сообщают клиентам банков о получении заявления на закрытие счета, а затем предлагают «спасти» свои деньги.