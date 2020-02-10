Число зараженных коронавирусом в Китае выросло до 40198 человек

Число зараженных новой коронавирусной инфекции в Китае за последние сутки увеличилось до 40198 человек, из которых скончалось 904 пациента, смогли побороть смертельный вирус - 2152 инфицированных, передает South China Morning Post.

В провинции Хубэй, где располагается эпицентр инфекции, число умерших составляет 871 человек, количество зараженных - 29631.

В декабре 2019 года китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной инфекции. Позднее было установлено, что возбудителем инфекции является коронавирус 2019-nCoV.

В воскресенье, 9 февраля, Россия доставила в город Ухань гуманитарный груз, который включает в себя средства индивидуальной защиты, нехватка которых наблюдается в пострадавших районах КНР. Китайская сторона выразила искреннюю признательность за оказанное содействие.