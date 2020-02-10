В Кремле указали США на незаконность вводимых санкций

Власти США все чаще прибегают к незаконным санкциям и иным ограничениям для обеспечения собственных интересов. Подобная практика является пагубной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность введения в отношении России новых ограничений в связи с поддержкой правительства Венесуэлы.

«В данном случае какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны. Вы знаете, что, к сожалению, особенно Соединенные Штаты Америки, ряд других стран используют вот эти незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто. И прибегают к этой практике в последнее время все чаще и чаще, причем в первую очередь для обеспечения своих собственных интересов в международных торговых и экономических делах», - заявил Песков.

Песков добавил, что Москва выступает категорически против подобной практики и считает ее противоречащей нормам международного законодательства и права. Пресс-секретарь российского президента заявил, что Кремль будет внимательно оценивать каждый конкретный случай.