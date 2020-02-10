Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских после погромов в Кордайском районе Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить нескольких чиновников и силовиков после инцидента в Кордайском районе Жамбылской области на юге страны. В ночь на минувшую субботу там погибли десять человек, еще 50 участников беспорядков были задержаны.

Причиной противостояния местных жителей стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. В итоге, перепалка на дороге привела к масштабным погромам. Из-за поджогов оказались повреждены 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

«В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе) Жамбылской области Аскару Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам Сулушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле за серьезные упущения в работе», - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Кроме этого, Токаев поручил министру внутренних дел Казахстана Ерлану Тургумбаеву уволить с занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.