Российский космонавт Скорцов рассказал о работе с роботом Федором

Российский космонавт Александр Скворцов в ходе пресс-конференции в Звездном городке поделился своими впечатлениями о работе с роботом Федором. По его словам, это был необычный опыт и часто приходилось действовать экспромтом.

Рассказал россиянин и о трудностях, с которыми столкнулся экипаж МКС во время работы на орбите. В частности, вспомнил о поломке в американском сегменте станции. Так, у коллег из США были проблемы с туалетом, поэтому они пользовались уборной в россиян.

«В итоге утром некуда было сходить и хотели чуть ли не аварийную отстыковку проводить», заявил космонавт.

Однако проблему удалось решить довольно быстро и на работе станции нештатная ситуация не отразилась.

Космонавт также заявил, что очень доволен своей работой на МКС. Он поблагодарил коллег астронавтов, заявив, что сотрудничество с ними оставило массу приятных впечатлений. В свою очередь начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов отметил, что Скворцов и его коллеги полностью выполнили возложенную на них миссию и провели все необходимые орбитальные эксперименты.

Российский космонавт Александр Скворцов вернулся с МКС в четверг, 6 февраля. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в казахстанской степи. В нем на Землю, помимо космонавта Роскосмоса, вернулись астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).