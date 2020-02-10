В Кремле считают преждевременным говорить о кандидатуре российского посла на Украине

В Кремле считают, что говорить о кандидатуре российского посла на Украине преждевременно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, контакты по поводу этого вопроса между Москвой и Киевом есть, однако пока стороны предметно не обсуждали данную тему.

«По кандидатурам преждевременно говорить. В целом вы видите, что между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место. Вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было. Хотя, безусловно, вот такая готовность декларируется министром иностранных дел», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет против возвращения своего посла в Киев и украинского в Москву.

При этом он подчеркнул, что дипломатические отношения между РФ и Украиной были свернуты по инициативе официального Киева.