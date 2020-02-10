Генсек ООН приедет в Москву 9 мая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Москву и примет участие в праздновании Дня Победы. Вероятнее всего у него состоятся двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя. Отвечая на вопрос о приезде генсека ООН в Москву 9 мая, российский дипломат ответил утвердительно.

«Стоит ожидать. Он уже подтвердил свой визит. Детали пока не могу вам сказать, но, да, он будет в Москве на праздновании 75-летия Дня Победы», - цитирует РИА Новости заявление Небензи.

Переговоры с главами государств и внешнеполитических ведомств также входят в обычную программу подобных визитов, уточнил представитель России в ООН.