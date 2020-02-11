Бункер класса «люкс»: как выглядят самые дорогие убежища мира

Огромная лаунж-зона, бассейны, кинотеатры, спортзалы, рестораны и роскошные апартаменты. Нет, это не описание пятизвездочного отеля, расположенного на берегу моря. Так выглядит типичный проект подземного убежища для обеспеченных жителей планеты на случай ядерной войны.

Один из них расположен в Германии. Его стоимость оценивается в 1 миллиард долларов. Общая вместимость бункера класса «люкс» - до 1000 человек, площадь одного апартамента - 230 квадратных метров. Стоимость такой квартиры, оборудованной всеми удобствами, составляет порядка 5 миллионов евро. В годы Холодной войны его использовали для хранения оружия, а теперь в нем есть даже собственная пивоварня.

Еще один частный подземный апарт-комплекс, в котором поселятся миллионеры, если вдруг мир окажется под ядерной угрозой, располагается в американском штате Канзас - на базе бывшего ракетного бункера. Он куда меньше немецкого: подземное убежище предназначено всего лишь для 70 человек. Жилища оборудованы всеми современными удобствами: плазменными телевизорами, бассейном, театром, спортивным залом, школой, библиотекой и даже небольшим хирургическим кабинетом. Кроме того, здесь есть гидропонный сад для выращивания 70 видов фруктов и овощей и рыбоводческое хозяйство. Стоимость кондоминиума составляет от 3-х до 15 миллионов долларов.

На бывшей военной базе недалеко от Праги находится еще один элитный бункер. Он раскинулся на площади 30 тысяч квадратных метров. По информации The Mirror, это самый большой частный бункер для миллиардеров: он может приютить пять тысяч человек. В нем есть все для комфортного проживания - бассейн, спа-салон, винный погреб, кинотеатр, библиотека. А если постояльцы заскучают по солнцу - они всегда могут прогуляться по саду с имитацией светового дня.

Кто скупает подземные бункеры-апартаменты? И почему, несмотря на цену, спрос на подземные убежища в Европе и в США только растет? Ответы на эти вопросы вы найдете в новом выпуске «Скрытых угроз».