Лавров рассказал о самых запоминающихся командировках

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своей деятельности на посту, вызвавшей «удовлетворение от реально проделанной работы». Среди таких результатов он упомянул присоединение Сирии к Конвенции о запрещении химического оружия, Минские договоренности и другое.

Лавров рассказал, что в 2013 году на тот момент действующий президент США Барак Обама в перерыве саммита «Группы двадцати» попросил о встрече с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации с применением химического оружия в Сирии. В этом разговоре, уточнил Лавров, родилась инициатива Путина добиться решения сирийского коллеги Башара Асада присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия.

«Оформляли мы это в сентябре того же года сначала в Женеве, потом в Нью-Йорке. По линии Совета Безопасности ООН подготовили резолюцию, которая была единогласно принята и потом на 100 процентов выполнена. Причем в выполнении участвовали военные и специалисты по химоружию из России, США, Китая. Такая вот интернациональная операция, по итогам которой экспертами ОЗХО было зафиксировано полное отсутствие химического оружия в Сирии. И эта организация затем получила Нобелевскую премию мира», - пояснил Лавров в интервью «Российской газете».

Кроме того, «с чувством глубокого удовлетворения» Лавров отметил Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, который согласовывался несколько лет, в том числе в ходе длительных сессий в Лозанне, Женеве и Вене и в рамках прямых двусторонних переговоров с в тот момент госсекретарем США Джоном Керри.

«Это тоже было весьма и весьма продуктивно опять же потому, что не просто программа была согласована, а она была одобрена Советом Безопасности ООН и заработала», - сказал Лавров.

Он также отметил договоренность о химической демилитаризации Сирии, выполнение которой подтвердили по линии ОЗХО, и Минские договоренности. Глава МИД добавил, что в данный момент оба этих соглашения подвергаются испытаниям со стороны Вашингтона и Россия видит в этом «проблему договорспособности», но настрой на совместную работу сохраняется.