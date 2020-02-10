Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при столкновении катеров в Таиланде россиян

Большую часть российских граждан, которые пострадали при столкновении двух катеров на острове Пхукет в Таиланде, уже выписали из больниц. Об этом рассказал генеральный консул Владимир Соснов.

«На катере, перевозившем российских туристов, было 36 россиян и три члена экипажа, граждане Таиланда. В столкновении погибли двое российских детей: столкновение было почти лобовое, а дети находились на носу катера. Еще 20 россиян, находившихся в салоне катера, получили травмы различной степени тяжести, им оказали медицинскую помощь», - приводит РИА Новости слова Соснова.

По заявлению дипломата, еще один турист останется под наблюдением медиков до завтра, поскольку ему зашивали рану на голове.

Ранее в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по факту столкновения туристических катеров в Таиланде организована доследственная проверка.

ЧП произошло у восточного побережья острова Пхукет 10 февраля около 08:00. В воде столкнулись два скоростных катера, на борту которых, в том числе, находились туристы из России.

Момент аварии попал в объектив видеокамеры. Сейчас правоохранители устанавливают все причины случившегося.