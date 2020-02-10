Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Красноярска

Пассажирский самолет авиакомпании Nordstar, следовавший из Красноярска в Москву, готовится совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом «Звезде» рассказал начальник отдела внешних коммуникаций красноярской воздушной гавани Василий Торгашин.

«Самолет Boeing-737 800, выполняющий рейс по маршруту Красноярск - Москва (Домодедово) сейчас готовится к посадке в аэропорту вылета, то есть в аэропорту Красноярска, из-за срабатывания датчиков по неполной уборке закрылков. В настоящий момент воздушное судно вырабатывает топливо... Плановое время совершения посадки в аэропорту Красноярска - 16.20 по-местному времени. То есть 12.20 по Москве», - сообщил Торгашин.

По словам начальника отдела внешних коммуникаций аэропорта Красноярск, на борту воздушного судна находятся более 170 человек. После посадки все пассажиры будут пересажены на резервный борт, который сейчас готовится к вылету.