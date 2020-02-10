Минобрнауки отменило указ на ограничение контактов российских ученых с иностранными коллегами
Приказ Минобрнауки, вводящий ряд ограничений на контакты российских ученых с зарубежными коллегами, отменен. Об этом сообщил новый глава ведомства Валерий Фальков.
Впервые о существовании некоего документа с грифом «для служебного пользования» стало известно в августе прошлого года. Приказ был датирован февралем этого года и направлен в подведомственные Минобрауки структуры, сообщает «Интерфакс».
Документ вызвал широкий общественный резонанс и подвергся резкой критике со стороны ученого сообщества. Позже было заявлено, что он носил рекомендательный характер и не был обязательным к исполнению.
После ухода правительства Российской Федерации в отставку в январе этого года, в Минобрнауки сменился руководитель - вместо Михаила Котюкова главой ведомства был назначен Валерий Фальков, который распорядился отменить ограничивающий указ.