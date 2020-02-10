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На борту лайнера в Японии еще у 60 пассажиров диагностирован коронавирус

Ян Брацкий
11:13 10.02.2020
На борту карантинного корабля находятся 24 гражданина Российской Федерации, сведений об их заражении коронавирусной инфекцией не поступало.
На борту лайнера в Японии еще у 60 пассажиров диагностирован коронавирус
© Фото: Круиз Виталий Аньков, РИА Новости

До 130 человек выросло количество зараженных коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess, которое находится к берегов Японии. Накануне сообщалось, что в списках зараженных 70 пассажиров и членов экипажа из почти 3700 человек находящихся на борту лайнера.

На судне установлен карантин, который изначально планировался до 19 февраля, однако, по мере развития ситуации, ограничительные меры будут продлены, сообщает агентство Kyodo.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като заявил, что никто из пассажиров судна не сойдет на берег, пока не сдаст соответствующие анализы на коронавирус. До этого их брали только у части пассажиров и экипажа, которые контактировали с первым зараженным, который ранее сошел на одном из причалов Гонконга.

Теперь под наблюдением все находящиеся на борту. Туристы каждые четыре часа измеряют температуру и должны сообщать капитану о появлении симптомов заболевания.

Число зараженных новой коронавирусной инфекции в Китае за последние сутки увеличилось до 40198 человек, из которых скончалось 904 пациента, смогли побороть смертельный вирус - 2152 инфицированных.

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