Химические ожоги глаз и пулевые ранения: СМИ раскрыли подробности нападений на правоохранителей на Майдане

Украинские власти планируют провести череду траурных мероприятий по случаю шестой годовщины трагических событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Чтить традиционно будут только погибших с протестующей стороны, привычно забывая, что тогда также пострадали сотни правоохранителей.

Между тем издание «Страна.ua» обнародовала полный список стражей порядка, которые были ранены на Майдане. Документ, открывающий глаза на масштабы насилия против сотрудников правоохранительных органов, насчитывает 919 имен.

Открывает этот список боец спецподразделения «Беркут» Владислав Бабкин из Киева. Тридцатого ноября 2013 года он получил ушиб левой кисти - это дата первого побоища на Майдане, ставшего отправной точкой уже затухавших протестов. Всего тогда пострадали 15 правоохранителей. Они получил травмы разной степени тяжести - ушибы, гематомы, рваные раны. У некоторых был диагностиорован химический отек глаз, скорее всего, после применения газовых баллончиков со стороны протестующих.

Еще 140 стражей порядка пострадали 1 декабря - во время штурма майдановцами Администрации президента. Среди причин госпитализации встречается «отравление неизвестным веществом», переломы бедра и голени, потеря сознания от удушья, рваные раны. Также медики зафиксировали много сотрясений мозга.

В период с 9 по 11 декабря силовики снимали блокаду с правительственного квартала. Среди ранений появились интересные характеристики. Например, ушиб спины. Это значит, что кто-то догонял и добивал сотрудников правоохранительных органов.

В списке также встречаются и более серьезные ранения, в том числе, проникающие ножевые. Такое ранение, в частности, получил капитан Евгений Плахонин 25 января на Европейской площади. Удар ножом также был нанесен беркутовцу Роману Колесникову 18 февраля на улице Грушевского.

Множественные ножевые ранения левого бедра получил и милиционер Руслан Осипенко. Это случилось недалеко от Лукьяновского СИЗО, где участники протестов требовали освободить своих соратников.

Но самое главное - это огнестрельные ранения. В документе их зафиксировано 140 штук и еще девять контузий.

Преимущественно милиционеры получили их 20 февраля - в день бойни на Институтской. Впрочем, в силовиков стреляли и раньше. Так, 19 февраля инспектор ГАИ Роман Чеповской получил огнестрельное ранение в затылок. Звучали выстрелы и в другие дни. Пули попадали стражам порядка в разные части тела - от лица до паха и поясницы.

Стоит отметить, что список включает в себя лишь раненных милиционеров и не учитывает погибших. Межу тем, тогда в Киеве были убиты, по разным данным, от 18 (эту цифру называл экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко) до 23 (согласно показаниям бывшего командующего Внутренних войск Станислава Шуляка) сотрудников правоохранительных органов.