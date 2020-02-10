СК проводит проверку по факту столкновения лодок с российскими туристами в Таиланде

По факту столкновения туристических катеров в Таиланде организована доследственная проверка. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП произошло у восточного побережья острова Пхукет 10 февраля около 08:00. По предварительным данным, в воде столкнулись два скоростных катера. На борту одного из них находились 35 российских туристов вместе с гидом. По информации пресс-атташе Посольства России в Таиланде, 21 человек был госпитализирован.

Все причины случившегося устанавливаются. Количество погибших и пострадавших уточняется.

Момент аварии попал в объектив видеокамеры. Последствия столкновения двух катеров ранее опубликовал канал MGR Online.