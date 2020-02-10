Мишустин пообещал сократить до одного дня выдачу целого перечня разрешений

Сроки выдачи 47 видов разрешений, в том числе для оформления транспортных средств, будут сокращены до одного дня. Об этом сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами правительства.

Премьер напомнил о том, что на прошлой неделе был утвержден план мероприятий по переходу до 2021 года к выдаче различного рода разрешений в электронном виде.

Речь идет о регистрационных документах на автомобили, мотоциклы, прицепы, дроны, а также разрешениях на различные виды деятельности, включая лицензии детективов, ЧОПов и медицинских специалистов.

«Это очень важно, и мы рассчитываем серьезно сократить сроки получения таких разрешений по ряду позиций - в два или три раза, а где-то и до одного рабочего дня», - заявил премьер-министр.

Михаил Мишустин отметил, что информация о выдаче таких разрешений будет автоматически заноситься в электронный реестр в Интернете, что, по словам премьер-министра, существенно упростит проверку достоверности разрешений, сроки их действия и статус на конкретный момент.