Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова по делу об убийстве

Мосгорсуд в понедельник огласил оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника. Дело слушалось с участием коллегии присяжных-заседателей, которые вынесли оправдательный вердикт еще в конце января. Сегодня Аверьянов был освобожден из-под стражи.

Бывший хозяин фабрики «Меньшевик» был задержан 28 декабря 2017 года по обвинению в убийстве. Сообщалось, что предприниматель вступил в конфликт с новым руководством предприятия, который позже перерос в стрельбу, в результате которой погиб один человек.