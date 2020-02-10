Путин: стабилизации обстановки в Сирии удалось добиться благодаря эффективной работе МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава государства отметил вклад дипломатов в стабилизацию обстановки в Сирии и подчеркнул, что российская дипломатия всегда решительно и последовательно защищала и защищает интересы государства.

«Во многом благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии, запустить межсирийский конституционный процесс», - приводятся в сообщении слова Путина.

Российский лидер убежден, что ощутимые результаты были достигнуты и в деле развития евразийской интеграции и внешних связей ЕврАзЭС, а также союзнических отношений в рамках ОДКБ.

Кроме того, Путин обратил внимание на укрепление сотрудничества с Китаем, Индией, другими странами Евразии, с латиноамериканскими государствами, а также выход на новый уровень диалога со странами Африки.