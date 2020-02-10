СК потребовал направить убийцу ребенка в Нарьян-Маре в психиатрическую лечебницу

Убийца маленького ребенка в детском саду Нарьян-Мара будет направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. На этом настаивает Следственный комитет.

В отношении главного фигуранта уголовного дела, 36-летнего жителя Нарьян-Мара была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость на момент совершения убийства несовершеннолетнего. Эксперты посчитали, что подозреваемый не мог осознавать всю опасность своих действий и руководить ими.

«По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», - сообщается на сайте СК.

Трагедия произошла 31 октября 2019 года около 13:30. Местный житель Нарьян-Мара вошел в помещение детского сада, поднялся на второй этаж, где в это время спали дети, и ударил шестилетнего мальчика ножом.

На месте совершения преступления подозреваемого задержал охранник и сотрудники детского сада. Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов он был взят под стражу.