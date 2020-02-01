ProtonMail удалила аккаунты, рассылающие письма с угрозами

Компания ProtonMail, заблокированная на территории РФ из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что сообщения действительно распространялись ее пользователями, и удалила их аккаунты. При этом швейцарские специалисты сохранили информацию о подписчиках и готовы передать ее российским правоохранительным органам.

«Расследование показало, что угрозы взрыва действительно отправлялись из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, которые были отправленных из наших систем из сторонних источников. Все задействованные аккаунты были идентифицированы и навсегда отключены. Вся имеющаяся информация о подписчиках была сохранена, как того требует законодательство Швейцарии, и может быть передана российским властям после получения официального запроса через швейцарскую федеральную полицию», - информирует команда ProtonMail

В то же время в компании подчеркнули, что власти РФ якобы не захотели обращаться к ProtonMail или швейцарским властям в связи со случившемся, что помешало оперативно задержать преступников.

В ProtonMail выразили недоумение из-за блокировки сервиса в России, отметив, что прежде чем пойти на такой шаг, российским властям нужно было обратиться к швейцарской стороне, следуя международным правилам. В компании также заявили, что они не несут ответственность за угрозы взрыва и заблокированы быть не должны.

В среду, 29 января, Роскомнадзор начал блокировку швейцарского почтового сервиса ProtonMail, с которого велась рассылка ложных сообщений о минировании. В российском ведомстве заявили, что компания неоднократно отвечала отказом на запросы о предоставлении необходимых сведений об аккаунтах, рассылающих такие письма.