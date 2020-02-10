Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из порта Находки

Российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул порт Находки и движется в Сингапур. Об этом свидетельствует информация портала Vesselfinder, который занимается отслеживанием перемещения гражданских судов.

По приведенным данным, российское судно вышло из порта вечером воскресенья, 9 февраля. По прогнозам портала, в порт назначения «Академик Черский» должен прибыть 22 февраля.

Ранее стало известно, что Россия сможет закончить строительство «Северного потока - 2» своими силами, и газопровод будет введен в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется ли к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas. Эта компания отказалась от проекта из-за санкционного давления со стороны США.

Как рассказали в компании Nord Stream 2, Россия сможет использовать судно «Академик Черский» для продолжения работ по укладке труб. Ему потребуется время для того, чтобы добраться до Балтики, что в итоге может привести к смещению сроков, однако задержка, по мнению экспертов, не будет критичной.