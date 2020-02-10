Лавров назвал главные качества для дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил с Днем дипломатического работника, который отмечается в понедельник 10 февраля, своих коллег и рассказал об отличительных чертах российского дипломата. Слова поздравления, опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Дипломат – прежде всего патриот. Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей – его отличительные черты», - говорится в поздравлении.

Лавров также отметил, что российская дипломатия насчитывает многовековую историю и славится своими традициями. Наши дипломаты во все времена с честью служили Родине, до конца выполняли свой долг, а в случае необходимости служили ей с оружием в руках, как это было в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул Лавров.

«На повестке дня – усилия по сохранению мира, укреплению стратегической стабильности, политико-дипломатическому преодолению кризисов и конфликтов, продвижению идеи широкой евразийской интеграции, наращиванию двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений», - говорится в тексте поздравления.

Министр добавил, что Россия продолжит развивать экономическую дипломатию и обеспечивать интересы россиян, как в стране, так и за рубежом.

Лавров отметил, что у всех дипломатов всегда были наставники, которые делились опытом и знаниями. Министр поздравил ветеранов дипломатической службы и принес им искреннюю благодарность.