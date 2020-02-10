Лавров назвал типы оружия, которые Россия может включить в новый СНВ

Российские военнослужащие готовы рассматривать в контексте нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) часть новых вооружений, в частности ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере "Авангард" и "Сармат", наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора», - сказал он.

Лавров добавил, что остальное попадает под ограничения договора 2010 года, но и на эту тему «готовы разговаривать» в контексте обстоятельств, которые были связаны с развалом Договора о противоракетной обороне.

«Сейчас, спустя пару десятилетий после того, как тот договор прекратил свое существование, обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», - уточнил глава МИД в интервью «Российской газете».

По словам Лаврова, к таким факторам также относятся американская концепция «Быстрого глобального удара», отказ США присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планы Соединенных Штатов и Франции по выведению оружия в космос и заявления НАТО о том, что космос и киберпространство «являются официальными средами приложения сил альянса».

«Если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет», - заключил Лавров.

Срок действия соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений СНВ-3 завершается через год. В данный момент Россия и Соединенные Штаты ведут переговоры о его продлении.