Грузовик с газовыми баллонами врезался в школьный автобус в Индии
В этой аварии только чудом никто не пострадал.
© Видео: BEING BANNA, YouTube © Фото: BEING BANNA, YouTube
В Индии грузовик, перевозивший газовые баллоны, лоб в лоб столкнулся со школьным автобусом. ДТП произошло на западе страны - в штате Гуджарат.
После столкновения в фургоне начали взрываться баллоны с газом. Пламя перекинулось и на школьный автобус, который сгорел дотла.
В этой аварии только чудом никто не пострадал. Учеников быстро отвели на безопасное расстояние, а прохожие успели вытащить из кабины и водителя грузовика.