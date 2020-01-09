Жену Погребняка грубо выставили из такси и вышвырнули ее вещи на дорогу

В Москве водитель такси грубо выставил из машины жену нападающего клуба «Урал» Марию Погребняк. Видео инцидента девушка опубликовала в сторис на личной странице в Instagram.

На кадрах хорошо видно, что конфликт между таксистом и Погребняк начался в результате того, что мужчина привез ее по неправильному адресу.

В ответ на негодование девушки водитель начал вести себя по-хамски, стал повышать голос, а затем и вовсе выставил пассажирку из машины, после чего демонстративно швырнул ее вещи на проезжую часть.