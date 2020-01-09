Жители Нарьян-Мара остались без воды

Жители всех районов города Нарьян-Мар в ночь на 9 января остались без водоснабжения в связи с крупной утечкой на водоводе.

Сотрудники коммунальных служб на протяжении ночи занимались ликвидацией аварии - откачивали воду и определяли место утечки.

На время ЧП на территории города работают колодцы на скважинах, где можно набрать питьевую воду.

«Сейчас на трубу наложена муфта и аварийные работы подходят к концу», - уточнили «Звезде» в пресс-службе администрации.

По предварительным данным, водоснабжение в дома вернется в течение трех часов.

Всего на территории Ненецкого автономного округа проживают около 25 тысяч человек.