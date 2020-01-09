Правительство национального согласия Ливии поддержало заявление Путина с Эрдоганом

Правительство национального согласия Ливии поддержало совместное заявление Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ситуации в стране. На встрече в Стамбуле российский и турецкий лидеры договорились выступить посредниками в мирном урегулировании гражданского конфликта.

Путин и Эрдоган предложили сторонам остановить кровопролитие и прекратить все боевые действия с полуночи 12 января.

Сейчас в Ливии наступление на столицу ведет маршал Халифа Хафтар. Его войска поддерживают непризнанный парламент, который заседает на востоке страны.

В помощь официальному правительству Ливии направила своих военных Анкара. Первая группа уже прибыла из Турции в Триполи.