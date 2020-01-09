Спецслужбам поручено оценить уровень угроз для безопасности россиян на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил спецслужбам и профильным ведомствам оценить уровень угроз для безопасности россиян на Ближнем Востоке. Отчет спецслужб должен быть готов до конца недели.

По данным АТОР, в Иране сейчас могут находиться несколько десятков наших сограждан. Накануне российские авиакомпании вслед за иностранными изменили маршруты полетов в районе Персидского залива.

Теперь самолеты, следующие в популярные у туристов Дубай, Шри-Ланку, на Мальдивы и в Гоа, будут облетать Иран через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию.

В ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Были выпущены ракеты класса «земля-земля» из Ирана по базам в Ираке, где расположен военный контингент американской армии.