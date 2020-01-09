Опубликованы спутниковые кадры последствий иранского удара по базам США

В Сети появились фотографии со спутника, на которых запечатлены последствия от ракетных ударов, нанесенных иранским КСИР по военным базам Соединенных Штатов Аль-Асад в Ираке. Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте National Public Radio.

На кадрах, сделанных организацией «Planet» и Институтом международных исследований Мидлбери в Монтерее, хорошо изображены места, куда пришлась серия точных ударов.

© Planet Labs Inc, Middlebury Institute

По мнению экспертов, как минимум пять построек, среди которых есть ангары, получили внушительные повреждения.

«Некоторые из пораженных мест выглядят так, как будто ракеты попали точно в цель», - заявил аналитик Дэвид Шмерлер.

В ночь на 8 января Иран провел спецоперацию «Мученик Сулеймани», в ходе которой направил 15 баллистических ракет на две военные базы Соединенных Штатов в Ираке.

По словам главы МИД Ирана, данная операция стала возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.