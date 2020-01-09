Опубликованы спутниковые кадры последствий иранского удара по базам США
В Сети появились фотографии со спутника, на которых запечатлены последствия от ракетных ударов, нанесенных иранским КСИР по военным базам Соединенных Штатов Аль-Асад в Ираке. Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте National Public Radio.
На кадрах, сделанных организацией «Planet» и Институтом международных исследований Мидлбери в Монтерее, хорошо изображены места, куда пришлась серия точных ударов.
По мнению экспертов, как минимум пять построек, среди которых есть ангары, получили внушительные повреждения.
«Некоторые из пораженных мест выглядят так, как будто ракеты попали точно в цель», - заявил аналитик Дэвид Шмерлер.
В ночь на 8 января Иран провел спецоперацию «Мученик Сулеймани», в ходе которой направил 15 баллистических ракет на две военные базы Соединенных Штатов в Ираке.
По словам главы МИД Ирана, данная операция стала возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.