Новый коронавирус стал причиной вспышки пневмонии

Названа причина вспышки пневмонии в Китае. Ее вызвал новый вид коронавируса.

Как лечить болезнь, пока не известно, но вирус все расширяет зону поражения. Еще восемь человек были госпитализированы в Гонконге.

Среди пациентов есть и дети, и пожилые люди. Все они сейчас на карантине, и все в последние две недели побывали в городе Ухань, где находится главный очаг заболевания. Там заразились уже 59 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Власти Гонконга ввели на границе усиленный режим санитарно-карантинного контроля, а в аэропорту используют сканеры - чтобы выявить пассажиров с повышенной температурой.

Эксперты предупреждают: новое заболевание очень похоже на смертельно опасную атипичную пневмонию.