3D-искусство: кадры светового шоу «Рождественская звезда» в Санкт-Петербурге

Около 400 тысяч человек посетили фестиваль лазерных, световых и огненных шоу «Рождественская звезда» в Санкт-Петербурге. Свои пиротехнические выступления показали участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Азербайджана, Белоруссии, Андорры и США.

«Сердцем» фестиваля стала Петропавловская крепость. Ее стена превратилась в настоящее световое полотно, где свое мастерство показали мастера 3D-искусства, разработчики анимации и танцоры.

Завершился фестиваль грандиозным салютом над Невой.