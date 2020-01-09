Роструд обрадовал короткими рабочими неделями

В утвержденном производственном календаре на 2020 год россиян ждут восемь сокращенных рабочих недель, заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Уточняется, что после новогодних праздников рабочими будут только 2 дня - 9 и 10 января, в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества придется поработать с 25 по 28 февраля.

Основной поток коротких недель ожидается весной. Так, Международный женский день сократит вторую неделю марта до четырех рабочих дней.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня. При этом следующая майская неделя также будет короткой благодаря Дню Победы», - цитирует Шкловца РИА Новости.

В летний период ожидается лишь одна сокращенная неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня, а осенью День народного единства - 4 ноября – подарит россиянам один выходной в средине недели.