Найдена планета, на которой может быть жизнь

Ученые NASA обнаружили планету, на которой может существовать жизнь. TOI 700 d - так ее назвали - вращается вокруг красного карлика в созвездии Золотой Рыбы, примерно в сотне световых лет от Солнца.

По размерам эта экзопланета напоминает нашу Землю. Как отмечают специалисты, условия ее расположения вполне подходящие, для того чтобы на поверхности была вода. Точные характеристики климата планеты пока не известны.

Ученые уже смоделировали два десятка потенциальных вариантов. Дальнейшие расчеты помогут определить, есть ли среди них версия, которая подходит для обитаемости.