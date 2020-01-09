В Иране и на Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе под Тегераном

В связи с крушением украинского лайнера в международном аэропорту Тегерана правительство Украины объявило четверг, 9 января, днем общенационального траура.

Соответствующее постановление украинский президент Владимир Зеленский подписал по итогам рабочего совещания накануне, сообщается на сайте администрации.

В свою очередь, правительство Ирана объявило 9 января днем траура сразу по двум трагедиям - крушению Boeing 737 и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал представитель правительства Ирана Али Рабийи.

В среду, 8 января, пассажирский борт потерпел крушение через несколько минут после взлета.

Девять членов экипажа и 168 пассажиров погибли.

Накануне этого, 7 января, во время церемонии прощания с командующим силами спецназначения «аль-Кудс» Касемом Сулеймани в давке погибли десятки человек, около 200 получили травмы различной степени тяжести.