Эксперты назвали самые качественные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о товарах российского производства, которые, благодаря своему высокому качеству, могут конкурировать на мировом рынке.

По его словам, среди них оказались кондитерские изделия, печенье, мороженое, растительное масло, а также продукты из отечественного зерна и муки.

Также он акцентировал внимание и на качестве российского премиального мяса.

«Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей», - цитирует Протасова «Российская газета».

Эксперт также отметил, что в дальнейшем отечественный производитель может стать конкурентоспособным в сегменте органической продукции.

На данный момент «Россия учится производить качественные сыры и вино», сказал Протасов.