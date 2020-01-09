Последний полет: в чем кроется главная причина авиакатастроф по всему миру

Новости об авиакатастрофах пассажирских лайнеров всегда шокирующие. Прежде всего - из-за количества жертв. В салоне самолета находятся десятки пассажиров и члены экипажа. Возьмем статистику крупных катастроф только за прошлый год.

В Кении в марте 2019-го падает Boeing 737 MAX 8 - 157 погибших. Жертвами жесткой посадки Superjet и последовавшего за ней пожара в московском Шереметьево стал 41 человек. Крушение авиалайнера Fokker 100 в Казахстане в конце декабря унесло жизни 12 человек.

И, наверное, первая за последние годы удивительная новость. A321 с отказавшими двигателями, 226 пассажирами и семью членами экипажа командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить вручную на кукурузное поле под Жуковским, сохранив жизнь всем без исключения находившимся на борту.

Новый 2020 год уже открыл свою печальную статистику авиакатастроф. 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс Тегеран - Киев, разбился почти сразу после взлета. Погибли все находившиеся на борту, а это, по разным данным, около 180 человек.

На видео, где запечатлен, предположительно, украинский лайнер в момент падения, видно, что часть фюзеляжа охвачена огнем. Одной из предварительных версий называется перегрев и пожар в двигателе.

Однако вице-президент Профсоюза летного состава России, заслуженный работник транспорта РФ Альфред Малиновский считает, что опытный пилот смог бы посадить самолет на одном двигателе, о чем говорит и «Чудо на кукурузном поле», вот только налет у пилотов, записанный в документах, не соответствует реалиям - ведь сейчас за все отвечает электроника.

«Я хочу сказать об угрозе, которая как гильотина висит над пилотами всего мира, над пассажирами всего мира. Сегодня летает электроника, летают компьютеры. Чтобы набраться опыта пилотировать и визуально и, особенно, по приборам, нужно по старым меркам налетать 1,5 тысячи часов по приборам. Сегодня летчик "налетывает" на один рейс минуты: взлетел, набрал менее ста метров, включил электронику и наблюдает за полетом. То есть за год он "налетывает" часы. И этого опыта, который откладывается на подкорке, на миллиардах нейронных связей, у него нет», - рассказал Альфред Малиновский в разговоре со «Звездой».

Специалист считает, что сегодня необходимо провести исследования для того, чтобы всем международным организациям воздушного транспорта отказаться от старых критериев по налету и принять новые.

По словам Малиновского, из-за реальной неопытности, несмотря на категории в летной книжке, любая внештатная ситуация приводит к тому, что пилот просто теряет контроль над самолетом из-за неумения реагировать, а также отсутствия навыков пилотирования по приборам.

«Малейшая неисправность в полете ведет к тому, что все внимание - на эту неисправность. Действия летчика судорожные, абсолютно контрпродуктивные, штурвал на себя - от себя, в землю разгон», - объясняет эксперт.

«Все ресурсы мозга направляют туда, и летчик оставляет положение пространственное вне своего контроля, и начинаются все эти дурацкие действия, которые приводят к катастрофе», - добавил он.

Говоря о крушении украинского лайнера в Иране, он также отметил, что если брать в расчет верность версии о проблеме с двигателем, то у пилотов был шанс посадить самолет.

«Если двигатель отказал в силу неисправности, не попадания ракеты, а в силу неисправности, летчик может продолжать полет на одном двигателе, спокойно зайти на посадку, произвести тушение горящего двигателя, для этого есть алгоритм действий», - подчеркнул Малиновский.

Однако, считает эксперт, в ситуации с украинским Boeing 737 необходимо дождаться заключения экспертов, а также расшифровок черных ящиков, которые смогут пролить свет на причины трагедии.

Четверг, 9 января, в Иране и на Украине объявлен днем траура по жертвам крушения самолета «Международных авиалиний Украины».