Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

Бывший глава автомобильного концерна Nissan Карлос Гон, которого обвиняют в сокрытии доходов, впервые рассказал о своем побеге из Японии в Ливан. На пресс-конференции бывший топ-менеджер назвал уголовное преследование в отношении него «безосновательным», а побег из-под домашнего ареста «вынужденным».

По словам Гона, пока он ожидал суда за махинации, его держали в крошечной камере без окна и допрашивали без адвокатов по восемь часов в день. По его мнению, арест был заранее спланирован японской прокуратурой и самой корпорацией.

«Я бежал не от правосудия, а от несправедливости. Я не мог оставаться заложником японской судебной системы, которая отказывает людям в их основных правах и не соблюдает принципа презумпции невиновности. Я не понимаю, почему Япония платит мне злом за все то, что я для нее сделал», - заявил Гон.

Как писали СМИ, чтобы сбежать из страны, Карлос Гон спрятался в ящике для концертного оборудования, в котором заранее были проделаны отверстия для вентиляции. Багаж поместили в частный самолет, и при вылете не проверяли. В ближайшее время бразильца ливанского происхождения ожидает допрос в прокуратуре.