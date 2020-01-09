«Нед Старк» из «Игры Престолов» сыграет в сериале «Властелин колец»

Роберт Арамайо, известный по роли молодого Неда Старка в первых четырех эпизодах сериала «Игра Престолов», сыграет в сериале «Властелин колец».



Актер был приглашен на роль Белдора.



Изначально этого персонажа должен был сыграть Уилл Поултер, но из-за загруженности он был вынужден отказаться от участия в съемках.

Запуском многосерийной версии трилогии Толкина «Властелин колец» занимается видеосервис Amazon Prime Video, сценаристами выступают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, пишет Radio Times.

Отмечается, что в основе сюжета будут заложены события, которые происходили до начала истории первой части легендарной картины.

Предварительно, съемки пройдут в Новой Зеландии.