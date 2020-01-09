«Нед Старк» из «Игры Престолов» сыграет в сериале «Властелин колец»
Актер, сыгравший молодого Старка в первых эпизодах «Игры», был приглашен на роль Белдора.
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Роберт Арамайо, известный по роли молодого Неда Старка в первых четырех эпизодах сериала «Игра Престолов», сыграет в сериале «Властелин колец».
Актер был приглашен на роль Белдора.
Изначально этого персонажа должен был сыграть Уилл Поултер, но из-за загруженности он был вынужден отказаться от участия в съемках.
Запуском многосерийной версии трилогии Толкина «Властелин колец» занимается видеосервис Amazon Prime Video, сценаристами выступают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, пишет Radio Times.
Отмечается, что в основе сюжета будут заложены события, которые происходили до начала истории первой части легендарной картины.
Предварительно, съемки пройдут в Новой Зеландии.