Современные моторные масла могут повреждать двигатель автомобиля

Современные масла малой вязкости, которые производители рекомендуют для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы. Речь идет о маловязких маслах стандарта 0-W20 или 0-W30, которые по инструкции рекомендованы для автомобилей с турбодвигателями от 1 до 1,5 литров.

Данные масла быстрее достигают рабочей вязкости при прогреве двигателя, а сам двигатель легче переносит холодный пуск. В этом случае, с одной стороны, маленький и мощный мотор легче заводится в мороз, но с другой - в нем возникает опасность сухого трения, которую вызывает малый уровень вязкости масла (обычно в пределах 2,6 - 2,9).

Во избежание таких последствий и продления жизни двигателю специалисты рекомендуют пользоваться синтетическими маслами более высокой вязкости - например, 5W-30 и 5W-40, пишет портал «АвтоВзгляд».