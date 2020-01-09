Джастин Бибер рассказал о смертельно опасном заболевании

Канадский певец Джастин Бибер признался, что у него диагностировали болезнь Лайма. По его словам, врачи не могли установить ему верный диагноз в течение полугода и выписывали разные препараты, которые плохо отразились на его внешности.

Бибер рассказал, что поклонники, обсуждая его не лучший внешний вид, делали неправильные выводы, говоря, что причиной тому - наркотики, которыми злоупотребляет певец. Однако причина оказалась совсем в другом.

«Они не смогли понять, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма, что повлияло на мою, кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья», - цитирует певца TMZ.

Сейчас, по данным журналистов, здоровье Бибера не вызывает опасений, певец готов выпустить новый альбом и отправиться в концертный тур.

Болезнь Лайма (боррелиоз) - заболевание, которое возникает в результате укуса клеща. Своими проявлениями она напоминает грипп.