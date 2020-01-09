Школьников будут учить безопасности в Сети на уроках ОБЖ

Российские школьники будут обучаться безопасному поведению в Интернете на уроках ОБЖ. Как пишут «Известия» со ссылкой на переписку членов Общественной палаты и Министерства просвещения РФ.

Предполагается, что по итогам курса дети смогут назвать примеры информационных и компьютерных рисков и предотвратить их в дальнейшем. К их числу относятся кибербуллинг и возможность нарваться в Сети на маньяков или педофилов.

За прошедший год в России было зарегистрировано 638 эпизодов кибербуллинга, которые имели широкий общественный резонанс. Основным источником травли в Сети являются анонимные паблики в соцсетях.

Также в Интернете сохраняется проблема шантажа и даже доведения до самоубийства. Школьники сами нередко привлекают мошенников своими фотоснимками, на которых запечатлены ценные вещи.