Одна за другой: опубликовано новое видео ракетного удара Ирана по Ираку

Видеокадры ракетного удара, который 8 января нанес Иран по военным базам США в Ираке, появились в распоряжении СМИ. На них изображены ракеты, стартующие ночью с передвижных и стационарных установок в различных точках Исламской Республики.

Иран выпустил по двум объектам в Ираке от 20 до 24 баллистических ракет, а не 15, как сообщалось раньше. Об этом сообщила телекомпания АВС cо ссылкой на источник в Минобороны США. Как утверждается, из них четыре ракеты не попали в цель при обстреле американских военных объектов.

В то же время агентство Tasnim узнало, какой тип ракет использовал Иран для удара по базам США. Ими оказались баллистические ракеты «Фатех-313» и «Киям», дальностью действия 500 и 800 км.

Иран запустил баллистические ракеты по Ираку в отместку за гибель иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Ответственность за удар взял на себя Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).