Ученые выяснили, что наличие собаки в доме спасает от шизофрении

Проанализировав связь между воздействием домашних питомцев на человека в течение первых 12 лет его жизни и последующим риском развития шизофрении, ученые пришли к выводу, что риск развития шизофрении или биполярного расстройства снижается у тех респондентов, которые с детства контактировали с собакой.

Исследователи из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) сообщили, что у людей, которые контактировали с собакой до 13 лет, риск ранней диагностики шизофрении снижается до 24%. Наибольший же защитный эффект обнаруживается у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет.

В исследовании участвовали 1371 мужчины и женщины от 18 до 65 лет, из них 396 респондентов имели диагноз шизофрения, 381 биполярное расстройство. Также было 594 здоровых респондента в качестве контрольной группы.