Россия сможет достроить «Северный поток - 2» без Швейцарии

Россия сможет закончить строительство «Северного потока - 2» своими силами, и газопровод будет введен в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется ли к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas. Как рассказали в компании Nord Stream 2, строительство «Северного потока - 2» активно продолжается.

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, продолжают работать над его скорейшим запуском в эксплуатацию», - заявили в компании «Известиям».

По данным издания, из 2,46 тысячи километров газопровода проложено уже 2,3 тысячи. В Nord Stream 2 не исключают, что Allseas может возобновить работу по проекту, однако даже если это не произойдет, РФ сможет использоваться свое судно «Академик Черский».

Как отметил гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, сейчас корабль находится в Находке, и путь до Балтики у него займет примерно 1,5-2 месяца. Это может привести к смещению сроков сдачи «Северного потока - 2», но задержка не будет критичной.

В том, что проект будет реализован, не сомневается ни один из опрошенных журналистами экспертов. Все они отмечают, что задержка по срокам не принесет серьезных последствий.